إعلان أُمٍّ على "فيسبوك" يثير موجة استنكار.. "آسفة ليست هذه الصورة"

بينما كانت تحاول بيع أريكة قديمة في منزلها.. حذفتها بعد السخرية والهجوم

بينما كانت تحاول بيع أريكة قديمة في منزلها، تعرضت أُمٌّ في بريطانيا لانتقادات لاذعة، بعدما نشرت عن طريق الخطأ إعلانًا لبيع طفلها.

وعرضت لوسي باتل على "فيسبوك" صورة لابنها أوسكار البالغ من العمر سبعة أشهر، مع منشور قالت فيه: "للبيع العاجل اليوم".

ونقلت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية عن لوسي قولها: "ارتكبتُ خطأ فادحًا باختيار صورة أوسكار بدلًا من الأريكة من ملف الصور المخزّن على كمبيوتري".

وأضافت وفق "سكاي نيوز عربية": "عرفتُ خطئي عندما بدأت تعليقات سلبية كثيرة تصلني على هاتفي المسجل مع المنشور".

وتابعت: "معظم الذين علّقوا على المنشور سَخِروا مني؛ بينما هاجمني آخرون متهمين إياي بأني لست الأم المثالية التي تحافظ على أولادها وتحميهم".

واختتمت "لوسي" حديثها للصحيفة البريطانية قائلة: "شعرتُ بالراحة عندما حذفت المنشور. سأحرص في المرات القادمة على التحقق قبل النشر، وأن أختار الصور الصحيحة المرفقة بمنشوراتي".