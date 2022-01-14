عضو جمعية علماء اليمن: الميليشيا الحوثية دمَّرت أكثر من 1000 مسجد

"راجح" أكد أنها نهبت آلاف المساجد ودمَّرت مدارس لتحفيظ القرآن الكريم

مارست الميليشيات الحوثية الإرهابية أبشع أنواع الجرائم في اليمن وضد الشعب اليمني، من القتل والدمار والخراب، خلال السنوات الماضية.

وأكد الدكتور محمد راجح، عضو جمعية علماء اليمن، خلال حديثه لقناة "٢٤ سعودي"، أن الميليشيا الحوثية دمَّرت وفجَّرت أكثر من 1000 مسجد في اليمن، إضافة إلى تدمير وتفجير أكثر من 400 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، كما اقتحمت الميليشيا الحوثية ونهبت أكثر من 4000 مسجد.

وأشار إلى أن الحوثيين أقاموا دورات الدجل والخرافات الإيرانية الصفوية داخل اليمن، موضحًا أن علماء اليمن يقومون بواجبهم بالتوعية ومحاربة الأفكار الضالة.