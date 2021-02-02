إيران تواصل استفزاز المجتمع الدولي.. وتضاعف قدراتها النووية

"غريبابادي" أفاد بامتلاك 348 جهاز طرد مركزي جديد

ذكر مبعوث إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريبابادي، اليوم الثلاثاء، أن إيران تمتلك الآن مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة بطاقة تخصيب تبلغ أربعة أضعاف قدرة تخصيب اليورانيوم السابقة، التي كانت تعمل في موقع نطنز النووي، وذلك ضمن مواصلة النظام الإيراني لاستفزاز المجتمع الدولي.

وأوضح "غريبابادي" على "تويتر" أن طهران أصبحت تمتلك مجموعتين من 348 جهاز طرد مركزي من طراز "IR2m" بسعة تقارب 4 أضعاف قدرة IR1""، وهي تعمل الآن بنجاح في نطنز.

وأضاف أنه بدأ تركيب مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي IR6"" في فوردو، وهناك المزيد في المستقبل القريب.