شهدها "الفيصل".. الجلسة الحوارية لمعرض مشروعات منطقة مكة الرقمي تتطرق للإعلام والإعلان

تناولت الخدمات في ظل الرقمنة

تطرقت الجلسة الحوارية التي عقدت ضمن فعاليات معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي، وشهدها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤخراً للإعلام والإعلان والخدمات في ظل الرقمنة.

وتحدث فيها نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، ورئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور توني تشان، ورئيس تحرير صحيفة الوطن عثمان الصيني، والرئيس التنفيذي لشركة العربية للإعلانات الخارجية محمد الخريجي..

وأكد الدكتور مشاط خلال الجلسة أن حج هذا العام سيشهد نقلة نوعية في استخدام البطاقة الذكية لتكون رحلة الحاج من بدايتها حتى نهايتها بشكل رقمي، كاشفاً عن تسجيل أكثر من 450 ألف طلب عبر البوابة الإلكترونية التي أطلقت قبل عدة أيام، منوهاً بأن التقنية تؤدي دوراً محورياً في كل مجالات الحياة، وقد عملت هيئة الاتصالات على خدمة ضيوف الرحمن من خلال الأنظمة الرقمية قبل وصولهم إلى المملكة.

وأشار لتجربة الهيئة مع وزارة الحج والعمرة في رمضان الماضي عن طريق تصاريح العمرة والدخول إلى الحرمين الشريفين التي أثبتت - ولله الحمد - نجاحها، كاشفاً وجود أفكار لتسهيل أعمال وزارة الحج في التفويج والبطاقات الذكية وكاميرات المراقبة التي تسهم في خدمة الحجيج، إضافة إلى مبادرة تفعيل الذكاء الاصطناعي في كاميرات المراقبة للبحث عن المفقودين والتي تعزز العمليات الأمنية.

وسلط الدكتور تشان على الشراكة بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وإمارة منطقة مكة المكرمة من خلال تنفيذ "كاوست" الذي نتج عنه العديد من المخرجات التي تعزز التحول الرقمي، لافتاً إلى أن الثورة الرقمية ستقود الاقتصاد وتسهم في تشغيل المدن الذكية، ولتحقيق ذلك من الضروري أن تكون البنية التحتية الرقمية مرنة وآمنة وتركز في ذات الوقت على الإنسان، مشيراً إلى أن الاستدامة ضرورة لتكون مدن المستقبل ذكية.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات الخارجية محمد الخريجي وجود ثورة كبيرة في الإعلان الرقمي بالمملكة وصلت إلى مراحل متقدمة في هذا المجال، مبينًا أن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت أبواباً للتنافس الإعلاني،

وأفاد رئيس تحرير صحيفة الوطن، أن التحول الرقمي في الصحافة طال المحتوى الإعلامي، مؤكداً أن المنتج الرقمي "الصحيفة الورقية" لن ينتهي لوجود قراء يفضلون القراءة عبر الصحف إضافة إلى المعلنين.