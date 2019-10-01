شاهد .. "أبو حمد وأم حمد" يكتشفان بديل "نجوم الطاقة" في الأجهزة الكهربائية

غياب ملصقه كانت مفاجأة لهما في رحلة البحث قبل أن يتبين لهما توحيد المعلومات

فُوجئ "أبو حمد" بغياب ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية الذي يحمل النجوم، ولَم يجد في السوق سوى المستويات بالأحرف الهجائية والألوان من الأحمر صعوداً حتى الأخضر بلونيه الفاتح والداكن.

وبصحبة زوجته "أم حمد" استمرا في البحث قبل أن يتبيّن لهما أن عملية توحيد معلومات البطاقة ألغى النجوم وطال كل الأجهزة.

وانطلقت حملة "بدلناها..#اختر– لونك"، وتختص ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة للأجهزه الكهربائية ذات المستويات من اللون الأحمر صعوداً إلى الأخضر، وذلك بهدف ترسيخ الوعي بمفهوم بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة، وتنبيه المستهلكين إلى تغيير البطاقة القديمة ذات النجوم، لتوحيد شكل البطاقات وسهولة فهمها.