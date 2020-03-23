راقبت ثم تحوّطت ففعلت "حظر التجول".. حربنا ضد "كورونا" لم تنته

المملكة من طليعة المستعدين واتخذت التدابير اللازمة قبل تفشي الفيروس

كانت المملكة من أوائل الدول التي اتخذت كل التدابير اللازمة قبل تسجيل أية حالة في الجغرافيا السعودية، فالجهات المسؤولة كانت تتابع تمدد الفيروس في دول العالم قبل أن تنقله إيران للخليج والسعودية خصوصاً.

ومع أول حالة سجلت شرقي البلاد كُثفت الاستعدادات وتحوّطت وزارة الصحة قبل انتشاره في المناطق، لكنه لابد من الاعتراف أننا جزءٌ من هذا العالم ولسنا في معزل عن وفادة "كورونا".

ومثلما دهم الجهاز التنفسي لبشر هذا الكوكب بمختلف قاراته وأعراقه، فمن المعلوم بل من المسلّمات أن يصلنا لكننا تفوقنا عليهم بسنّ الأنظمة وكانت المملكة جادة وشجاعة في مواجهته واتخذت التدابير اللازمة كإيقاف العمرة والطيران وغيرها من الاحتياطات التي لاقت ترحيباً دولياً فسلامة المواطن بالنسبة لقادتنا أولوية لا قبلها أولويات.

ومع تفشي الفيروس وانتقاله من منطقة لأخرى رفعت المملكة من درجات التأهب وبدأت تنتقل من خطة لخطة بأقدام ثابتة ومدروسة فرفع درجة المواجهة وهي تراقب ارتفاع الحالات حتى رأت فرض حظر التجول المسائي والذي من شأنه الحد من الخروج من المنزل والمخالطة الاجتماعية وهذا يحد من انتشار الفيروس كما أن دولاً مجاورة طبقت حظر التجول ولمست نتائجه، فالقيادة السعودية تراعي المصلحة العامة وتحرص على تأمين سلامة من يعيش على هذه البلاد وهذا ما عكسه خطاب خادم الحرمين الشريفين، وقبل تطبيق حظر التجول وفّرت للمواطنين المؤن الغذائية وراقبت الأسواق.