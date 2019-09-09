"الجبير" يبحث مع سفير ألمانيا بالمملكة الأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها

خلال استقباله بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها.