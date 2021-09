​Apple تكشف عن Apple Watch Series 7 بشاشة أكبر وأكثر تطوراً

تصميم محسّن مع متانة معززة وشحن أسرع وألوان جديدة ونظام watchOS 8

أعلنت Apple اليوم عن Apple Watch Series 7 التي تتميز بشاشة Retina لا تنطفئ بتصميم جديد مع مساحة شاشة أكبر وحدود أقل سمكاً، ما يجعلها الشاشة الأكبر والأكثر تطوراً على الإطلاق. وتفسح الحدود الأقل سمكاً مساحة أكبر للشاشة، في حين لا تتغير أبعاد الساعة نفسها إلا بقدر طفيف.

كما أُدخلت تحسينات على تصميم Apple Watch Series 7 فأصبحت تتميز بزوايا أكثر نعومة واستدارة، كما أن الشاشة تتميز بحافة انكسارية تبدو معها واجهات الساعة والتطبيقات التي تملأ الشاشة منسجمة بكل سلاسة مع انحناءات الإطار.

وتتميز Apple Watch Series 7 كذلك بواجهة مستخدم محسّنة لتناسب الشاشة الأكبر، لتوفر قدرة أكبر على القراءة وسهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى واجهتين فريدتين للساعة وهما "كونتور" و"ثنائية تركيبية"، صُممتا خصيصاً للساعة الجديدة. ومع التحسينات التي شهدتها الشاشة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من عمر بطارية نفسه الذي يدوم 18 ساعة لتصمد معك طوال اليوم، والذي يعززه الآن الشحن الأسرع بنسبة 33 بالمئة.

Apple Watch Series 7 هي ساعة Apple Watch الأكثر متانة على الإطلاق، فهي تضم واجهة كريستال أقوى وأكثر مقاومة للخدوش. وهي أول Apple Watch تحصل على شهادة IP6X في مقاومة الغبار، كما أنها مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً.

ولا تزال ساعة Apple Watch الأحدث توفر الأداوات التي لا غنى عنها للصحة والعافية، مثل المستشعر الكهربائي لنبض القلب وتطبيق تخطيط القلب،3 ومستشعر وتطبيق لأكسجين الدم.

كما يساعد نظام watchOS 8 المستخدمين على الحفاظ على الصحة والنشاط والتواصل من خلال أنواع تمارين جديدة، وتطبيق الانتباه الذهني، وميزات مبتكرة لتسهيلات الاستخدام، وإمكانيات أكثر مع Apple Wallet، وقدرات أكبر مع تطبيق المنزل بالإضافة إلى تحسينات في تطبيقي الرسائل والصور.

وتأتي Apple Watch Series 7 بخمسة ألوان جميلة لإطار الألومنيوم، إلى جانب مجموعة من الألوان والتصاميم الجديدة للأحزمة. ستتوفر عائلة Apple Watch Series 7 بالكامل لاحقاً هذا الخريف.

وقال جيف وليامز، مدير عام العمليات في Apple: "تأتي Apple Watch Series 7 بتحسينات كبيرة، بدءاً من الشاشة الأكبر والأكثر تطوراً وصولاً إلى المتانة المحسّنة والشحن الأسرع، ما يجعل الساعة الذكية الأفضل في العالم أفضل من أي وقت مضى. وبفضل قوة نظام watchOS 8 تتيح Apple Watch قدرات جديدة مفيدة لمساعدة العملاء على التواصل وتتبع النشاط والتمارين وفهم صحتهم العامة وعافيهتم بشكل أفضل."

تصميم جديد وواجهة مستخدم محسّنة

وتوفر الشاشة المذهلة لساعة Apple Watch Series 7 مساحة شاشة أكبر بنسبة 20 بالمئة تقريباً وحدوداً أنحف لا تتجاوز 1.7 مم، أصغر بنسبة 40 بالمئة من الحواف في Apple Watch Series 6. وبفضل التصميم المبتكر، تزداد مساحة الشاشة مع تغيير طفيف في أبعاد حجم إطار الساعة ككل, تتوفر Apple Watch Series 7 بإطار مقاس 41 مم ومقاس 45 مم. وأثناء انخفاض المعصم تكون شاشة شاشة Retina التي لا تنطفئ في Apple Watch Series 7 أكثر سطوعاً بنسبة تصل إلى 70 بالمئة في الداخل، ما يسهل رؤية واجهة الساعة من دون الحاجة إلى رفع المعصم أو تنبيه الشاشة.

وتم تحسين واجهة المستخدم للاستفادة من شكل الشاشة الجديد وحجمها. تقدم Apple Watch Series 7 حجمين إضافيين أكبر للخط ولوحة مفاتيح QWERTY جديدة يمكن النقر عليها أو التمرير خلالها باستخدام QuickPath، ما يسمح للمستخدم بتمرير إصبعه للكتابة، كما أنها تستخدم التعلم الآلي على الجهاز للتنبؤ بالكلمة التالية بناءً على السياق، ما يجعل إدخال النص أسهل وأسرع. ومع watchOS 8، تكون عناوين وأزرار القوائم أكبر في تطبيقات مثل ساعة الإيقاف والنشاط والمنبهات، ما يجعل التفاعل مع الشاشة أكثر سهولة.

ساعة Apple Watch الأكثر متانة على الإطلاق

تتميز Apple Watch Series 7 بواجهة كريستال بتصميم جديد أقوى وأكثر صلابة يزيد سمكه عن 50 بالمئة مقارنة بساعة Apple Watch Series 6، ما يجعلها أكثر مقاومة للخدوش من دون أن يكون ذلك على حساب الوضوح البصري. كما أن Apple Watch Series 7 حاصلة على اعتماد مقاومة الغبار ضمن تصنيف IP6X، ما يجعلها أكثر متانة في بيئات مثل الشاطئ أو الصحراء، مع الحفاظ على أداء السباحة الممتاز بفضل مقاومتها للماء لغاية عمق 50 متراً.

شحن أسرع

توفر Apple Watch Series 7 عمر بطارية يدوم 18 ساعة لتصمد معك طوال اليوم بشحنة واحدة، وشحن أسرع بنسبة 33 بالمئة مقارنة بساعة Apple Watch Series 6 من خلال بنية الشحن الجديدة وكابل شاحن مغناطيسي سريع إلى USB-C.‏5‏‏‏

watchOS 8‏‏

يقدم watchOS 8 لأول مرة واجهات إضافية للساعة مصممة خصيصاً للشاشة الأكبر في Apple Watch Series 7. وتأخذ واجهة "كونتور" الجديدة القرص وصولاً إلى حافة الشاشة وتتحرك بسلاسة على مدار اليوم، مع التركيز على الساعة الحالية، بينما تستفيد واجهة "ثنائية تركيبية" الجديدة من مساحة الشاشة الإضافية لتقدم إضافتين كبيرتين في الوسط غنيتين بالبيانات المفيدة. أما واجهة "الوقت العالمي" الكلاسيكية والتي تستند إلى الساعات التقليدية التي تعتبر مثالية للمسافرين، فتعرض الوقت في 24 منطقة زمنية حول قرص مزدوج، وتتوفر على Apple Watch Series 4 والإصدارات الأحدث. تستخدم واجهة الساعة "بورتريه" قدرات العمق في نمط بورتريه على iPhone لإنشاء تجربة رائعة ومخصصة.

ويمكن أن يساعد تطبيق الانتباه الذهني وتتبع معدل التنفس أثناء النوم وأنواع تمارين تاي تشي وبيلاتيس الجديدة على تحسين الصحة العامة. تتيح الوظائف الجديدة في تطبيق Wallet وتطبيق المنزل الوصول إلى السيارة والأماكن التي يرتادها المستخدمون للسكن أو العمل أو الزيارة بكل سهولة. تعمل التحسينات التي تم إدخالها على تطبيق الرسائل والصور على تسهيل البقاء على اتصال بأحبائك.

تحديثات لركوب الدراجات والتمارين واكتشاف السقوط

توفر watchOS 8 ميزات جديدة لأي شخص يقود دراجة هوائية.تستخدم Apple Watch تحليلات حسابية متطورة لتحليل البيانات المستمدة من GPS، ومعدل نبض القلب، ومقياس التسارع، والجيروسكوب لاكتشاف متى يبدأ المستخدمون ركوب الدراجة، وتنبههم لبدء تمرين ركوب الدراجة بالخارج في حال نسوا أن يبدأوه.6 كما هو الحال مع جميع تذكيرات التمارين التلقائية، سيرى راكبو الدراجات مقاييسهم مع بداية التمرين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الآن إيقاف تمرينات ركوب الدراجات واستئنافها تلقائياً، بحيث تعكس المقاييس بدقة أكبر الوقت الذي يقضيه المستخدم في الحركة مقابل الوقت الثابت مثل الانتظار عند إشارة المرور.

يمكن لساعة Apple Watch قياس السعرات الحرارية النشطة بدقة أكبر عند ركوب دراجة إلكترونية باستخدام تحليلات حسابية محذثة لتمارين ركوب الدراجات التي تقيِّم البيانات المستمدة من نظام GPS ومعدل نبض القلب، لتحديد الوقت الذي يقود فيه المستخدم الدراجة باستخدام المحرك أثناء التبديل مقابل القيادة باستخدام قوة الساق وحدها. ستعلن ميزة التعليق الصوتي الجديدة تلقائياً من خلال مكبر الصوت المدمج في Apple Watch، أو من خلال AirPods أو غيرها من سماعات البلوتوث عن معالم التمرين وحالة حلقة النشاط، ما يساعد المستخدمين على التركيز أثناء الأنشطة مثل الجري أو تمرين المراحل المكثفة.

لقد أثبتت Apple Watch منذ إطلاقها في عام 2018 أنها أداة قيّمة للأمان، حيث تدرك ما إذا كان المستخدم غير قادر على الحركة لمدة دقيقة تقريباً إذا تم اكتشاف تعرضه لسقوط قوي ومن ثم تتصل بخدمات الطوارئ مباشرة من المعصم. وقد تم تحديث التحليلات الحسابية لميزة اكتشاف السقوط وتحسينها في نظام watchOS 8 لاكتشاف السقوط أثناء ممارسة التمرينات، بما في ذلك ركوب الدراجات، وقد تم ضبطها للتعرف على الحركة الفريدة وتأثير السقوط من الدراجة وأنواع التمارين الأخرى.‏‏7‏

عائلة Apple Watch‏

تأتي تشكيلة Apple Watch Series 7 بخمسة ألوان جديدة تماماً لإطار الألومنيوم، ويشمل ذلك سماء الليل وضوء النجوم، والأخضر، والأزرق الجديد و‎(PRODUCT)RED‎ مع مجموعة ألوان خلابة لأحزمة Apple Watch المتوافقة مع جميع الموديلات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن Apple Watch Series 7 تتوافق مع الإصدارات السابقة من أحزمة Apple Watch. ما تزال موديلات الستانلس ستيل وApple Watch Edition وApple Watch SE وApple Watch Series 3 متاحة بالألوان الحالية.

تقدم Apple Watch Nike وApple Watch Hermès أحزمة وواجهات جديدة للساعة هذا الخريف. يأتي حزام Loop رياضي Nike بشكله الجديد في ثلاثة ألوان، ويظهر عليه شعار Nike ونص الشعار مدمجاً في نسيج الحزام، وينسجم بشكل أنيق مع واجهة الساعة Nike Bounce الجديدة التي تتحرك بشكل ديناميكي من خلال نقرة على الشاشة أو تدوير التاج الرقمي Digital Crown أو مع حركة المعصم.

بالإضافة إلى تحديثات الألوان النابضة بالحياة في الأحزمة الكلاسيكية وأحزمة Attelage وJumping، تقدم Apple Watch Hermès حزامين جديدين. حزام Circuit H هو تصميم جريء ومميز على شكل سلسلة مطبوع بجلد Swift مع واجهة ساعة تكمل روعته، بينما يُستوحى تصميم حزام Gourmette Double Tour من أطواق Hermès التي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وقد تم حبك الحلقات المصنوعة من جلد Barénia المرن بلون Fauve سوياً بكل انسيابية. ويلتف هذا الحزام مرتين حول المعصم وهو تجسيد مبتكر لفكرة السلسلة المتكررة.

+Apple Fitness‏‏

في 27 سبتمبر ستقدم +Apple Fitness، أول خدمة لياقة بدنية يتمحور تصميمها بالكامل حول Apple Watch، نوعاً جديداً من التمارين الرياضية وهو تمرين البيلاتيس لتكييف الجسم، إلى جانب طريقة بسيطة لممارسة الانتباه الذهني في أي مكان وفي أي وقت باستخدام تمارين التأمل الموجهة.Apple Fitness+‏ كما تقدم +Fitness برنامجاً جديداً يسمى Workouts to Get Ready for Snow Season (تمارين للاستعداد لموسم الثلوج)، ويضم تيد ليجتي، المتزلج الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين وبطل العالم خمس مرات، مع مدربة +Fitness آنيا جارسيا. في وقت لاحق من هذا الخريف سيقدم +Fitness تمارين للمجموعات من خلال SharePlay، حيث يمكن للمستخدمين التمرن مع ما يصل لغاية 32 صديقاً في وقت واحد لتحفيز بعضهم البعض.

في وقت لاحق من هذا العام، ستتوسع +Fitness لتصل إلى 15 بلداً جديداً هي النمسا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا وماليزيا والمكسيك والبرتغال وروسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة، وستتوفر باللغة الإنجليزية مع ترجمة بست لغات حتى يتمكن المزيد من الأشخاص حول العالم تجربة التمارين التي يقودها فريق متنوع وشامل من المدربين الذين يرحبون بالجميع.

Apple Watch والبيئة

تماشياً مع التزام Apple تجاه البيئة، تضم Apple Watch Series 7 محتوى معاد تدويره بنسبة تفوق أي ساعة Apple Watch أخرى، حيث تضم عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها بنسبة 100 بالمئة في جميع الأجزاء المغناطيسية بما في ذلك محرك النقر Taptic Engine، وتنغستن مُعاد تدويره بنسبة 100% تقريباً في جميع أجزاء المنتج، وإطار معاد تدويره بنسبة 100 بالمئة في موديلات الألمنيوم. كما يتم تصنيع Apple Watch Series 7 من دون مواد كيميائية ضارة مثل الزئبق والكلوريد متعدد الفينيلو والبيريليوم ومثبطات اللهب المعالجة بالبروم.

أصبحت Apple اليوم بلا أثر كربوني في عملياتها العالمية، وتخطط بحلول عام 2030 لخفض صافي التأثير على المناخ إلى مستوى الصفر في كل أعمالها، والتي تشمل سلسلة توريد التصنيع وجميع دورات حياة المنتجات. وهذا يعني أن كل جهاز Apple يباع سيكون بلا أثر كربوني بنسبة 100 بالمائة بدءاً من تصنيع المكونات والتجميع والنقل واستخدام العملاء والشحن، وصولاً إلى إعادة التدوير واستعادة المواد.