منتخب قوى الأمن الداخلي يشارك في دولية "جوانزو" للرماية

بمشاركة 70 دولة والمنافسات تستمر حتى 20 من نوفمبر

يشارك منتخب قوى الأمن الداخلي السعودي في البطولة الدولية الشرطية الثانية للرماية، التي ستنطلق غداً على ميدان معهد الشرطة، في مدينة جوانزو الصينية بمشاركة 70 دولة، وتستمر حتى 20 من نوفمبر.

ويرأس الوفد السعودي للبطولة رئيس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي العقيد سلطان الودعاني، ويضم: أمين عام الاتحاد مدير المنتخب العقيد سعيد القرني، والمدير الإداري العقيد فهد الصالح، وإداري المنتخب رئيس رقباء صالح الفعيم، والمدرب رقيب أول خالد الحربي.

وضمت قائمة الأخضر للبطولة الرماة: العريف محمد العنزي، والجندي أول عبدالعليم المولد، والجندي أول محمد السليماني، والجندي أول سلطان الشمري، والجندي أول حمد الشيباني؛ الذين أنهوا تحضيراتهم للمشاركة في البطولة بمعسكر في مدينة الرياض لمدة أسبوعين استعداداً للبطولة.

وعقد أمس في جوانزو الاجتماع الفني بحضور: المدرب خالد الحربي، والإداري صالح الفعيم، وتم خلاله شرح للفعاليات التي تضمها البطولة ونظامها واستعراض لأدوار اللجان الفنية، ومناقشة ما يستجد، وتسمية اللاعبين المشاركين؛ حيث ينص نظام البطولة على مشاركة أربعة رماة فقط لكل دولة، تحتسب نتائجهم في منافسات الفردي والفرق.