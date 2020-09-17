"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات والحالة تستمر حتى 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جازان ومحافظات: صبيا، وبيش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك،، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، والطوال، وفرسان، وضمد، وفيفا، وهروب، والطرق السريعة والمفتوحة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم جازان

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17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 12:47 PM

تشمل عدداً من المحافظات والحالة تستمر حتى 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى ارتفاع الأمواج وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جازان ومحافظات: صبيا، وبيش، وصامطة، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك،، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، والطوال، وفرسان، وضمد، وفيفا، وهروب، والطرق السريعة والمفتوحة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم جازان

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