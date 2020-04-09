الصين.. كورونا يعلن حالة الطوارئ في مدينة حدودية مع روسيا

إغلاق أحياء وإقامة مستشفى على عجل وإغلاق الحدود أمام المسافرين

أعلنت السلطات الصينية إغلاق أحياء وإقامة مستشفى على عجل وإغلاق الحدود أمام المسافرين في مدينة صغيرة تقع على الحدود مع روسيا وضعت في حالة تأهب لمواجهة وصول مسافرين مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مديرية الصحة في هايلونغجيانغ في الأيام الأخيرة عن ارتفاع مقلق في عدد المصابين بكوفيد-19 الذين قدموا من الخارج، وعددهم 25 أمس وارتفع إلى أربعين، وجميعهم صينيون جاؤوا من روسيا.

وأوضح أوليغ كوجيمياكو حاكم منطقة بريمورييه الروسية المحاذية لسويفينهي أن 1947 مواطنًا صينيًا مروا عبر المنطقة بين 29 مارس والسادس من أبريل ليعودوا إلى الصين.

فيروس كورونا الجديد

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09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 06:38 PM

إغلاق أحياء وإقامة مستشفى على عجل وإغلاق الحدود أمام المسافرين

الصين.. كورونا يعلن حالة الطوارئ في مدينة حدودية مع روسيا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت السلطات الصينية إغلاق أحياء وإقامة مستشفى على عجل وإغلاق الحدود أمام المسافرين في مدينة صغيرة تقع على الحدود مع روسيا وضعت في حالة تأهب لمواجهة وصول مسافرين مصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مديرية الصحة في هايلونغجيانغ في الأيام الأخيرة عن ارتفاع مقلق في عدد المصابين بكوفيد-19 الذين قدموا من الخارج، وعددهم 25 أمس وارتفع إلى أربعين، وجميعهم صينيون جاؤوا من روسيا.

وأوضح أوليغ كوجيمياكو حاكم منطقة بريمورييه الروسية المحاذية لسويفينهي أن 1947 مواطنًا صينيًا مروا عبر المنطقة بين 29 مارس والسادس من أبريل ليعودوا إلى الصين.

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فيروس كورونا الجديد

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