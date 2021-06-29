نجران.. إغلاق 13 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

خلال جولات رقابية نفذتها الأمانة على الأسواق والمراكز التجارية

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، حملة مكثفة شملت الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أسفرت عن إغلاق 13 منشأة غير ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز 940.