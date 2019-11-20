فيديو.. أمطار غزيرة على سبت العلايا تُسيل الأودية وتروي الشعاب

لا تزال تُواصل هطولها حتى الآن على المدينة وضواحيها

هطلت ظهر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

عدسة "سبق" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة.

ولا تزال الأمطار تُواصل هطولها حتى الآن.

أمطار سبت العلايا هطول الأمطار

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20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441 02:06 PM

لا تزال تُواصل هطولها حتى الآن على المدينة وضواحيها

فيديو.. أمطار غزيرة على سبت العلايا تُسيل الأودية وتروي الشعاب

سويد الحارثي

بلقرن

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هطلت ظهر اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة سبت العلايا وضواحيها، أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

عدسة "سبق" سجّلت مقطع فيديو لمناطق هطول الأمطار التي شملت مدينة سبت العلايا والقرى التابعة لها ومنتزه شيبانة.

ولا تزال الأمطار تُواصل هطولها حتى الآن.

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