هدف قاتل يمنح الشباب فوزًا صعبًا أمام شباب الأردن

في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس

حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم فوزًا قاتلاً بهدف دون رد على حساب ضيفه شباب الأردن الأردني، في ذهاب دور الـ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمدينة الرياض.

ورفض لاعبو الفريقين استغلال الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، حتى تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف قاتل قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة، عن طريق اللاعب حسن معاذ.

وتُقام مباراة العودة في ضيافة نادي شباب الأردن بالعاصمة عمان، في الثامن من شهر نوفمبر المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى المرحلة المقبلة.