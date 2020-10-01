"نشكر تفهمكم".. مطار الدمام يعتذر عن انقطاع الكهرباء: عادت لحالتها

أوضحت أنه كان مؤقتاً ولم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية

قالت إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أن التيار الكهربائي انقطع اليوم عن المطار.

وأوضحت إدارة المطار عبر حسابهم بـ"تويتر": "‏مسافرينا الأعزاء ‏نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت، والذي لم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية؛ حيث عاد التيار الكهربائي لحالته الطبيعية.. نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم".

مطار الملك فهد الدولي الدمام

0

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 01:29 PM

أوضحت أنه كان مؤقتاً ولم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية

"نشكر تفهمكم".. مطار الدمام يعتذر عن انقطاع الكهرباء: عادت لحالتها

حامد العلي

الدمام

3 1,312

قالت إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أن التيار الكهربائي انقطع اليوم عن المطار.

وأوضحت إدارة المطار عبر حسابهم بـ"تويتر": "‏مسافرينا الأعزاء ‏نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت، والذي لم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية؛ حيث عاد التيار الكهربائي لحالته الطبيعية.. نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مطار الملك فهد الدولي الدمام

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020