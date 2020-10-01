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أوضحت أنه كان مؤقتاً ولم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية

"نشكر تفهمكم".. مطار الدمام يعتذر عن انقطاع الكهرباء: عادت لحالتها

قالت إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أن التيار الكهربائي انقطع اليوم عن المطار.

وأوضحت إدارة المطار عبر حسابهم بـ"تويتر": "‏مسافرينا الأعزاء ‏نعتذر لكم عن انقطاع التيار الكهربائي المؤقت، والذي لم يكن له تأثير على حركة الطيران والساحة الجوية؛ حيث عاد التيار الكهربائي لحالته الطبيعية.. نشكر لكم تفهمكم وتعاونكم".