تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة و9 محافظات

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى الساعة 7 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم، يتضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع)، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم بإذن الله تعالى.