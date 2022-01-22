عن بُعد.. المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ينظم المؤتمر الدولي الخامس

برعاية حاكم إمارة الشارقة وحضور عدد كبير من مختصي ومحبي "لغة الضاد"

برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلق المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة مؤتمر اللغة العربية الدولي الخامس بعنوان: "تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل: "المتطلبات، والفرص، والتحديات".



وانطلقت فعاليات المؤتمر بحضور وافتتاح الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وحضور عدد كبير من مختصي ومحبي اللغة العربية عبر برنامج زووم، ويشخص المؤتمر واقع تعليم اللغة العربية وتعلمها على المستويين الإقليمي والعالمي، واستعراض أحدث الدراسات والبحوث الأكاديمية والتطبيقية من خلال عقد (24) ندوة علمية و(3) ندوات لأفضل الممارسات والتجارب وبمشاركة (128) خبيرًا وباحثًا، و(111) بحثًا ودراسةً جميعها متخصصة في تعليم اللغة العربية وتعلمها.



وفي كلمته أوضح مدير المركز الدكتور عيسى الحمادي أن المؤتمر يُعد أحد البرامج المعتمدة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج للدورة الحالية 2021/2022م، ويسعى إلى استجلاء ومناقشة القضايا والدراسات والأبحاث وأفضل الممارسات والتجارب العلمية والعملية ذات الصلة بواقع تعليم اللغة العربية وتعلمها، والتعريف بالجهود الفردية والمؤسساتية ودورها في تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، والسعي إلى نشر الوعي وتحمل المسؤولية المشتركة والتنسيق بين المؤسسات المعنية بتعليم اللغة العربية وتعلمها تجاه اللغة العربية، والإفادة من التجارب والخبرات العالمية، لتطوير تعليم اللغة العربية.



وفي كلمة الدكتور/ عبد الرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج عبّر عن شكره لصاحبِ السمو الشيخِ الدكتورِ سلطانَ بنِ محمدٍ بنِ صقرٍ القاسميِّ، عضوِ المجلسِ الأعلى للاتحادِ في دولةِ الإماراتِ العربيّةِ المتحدةِ حاكمِ إمارةِ الشارقةِ، على رعايته للمؤتمر والذي يُولي المركزِ التربويّ للغةِ العربيّةِ لدولِ الخليجِ كلَّ رعايةٍ وتوجيهٍ ودعمٍ واهتمامٍ.



كما شكر حُسينَ بنَ إبراهيمَ الحماديِّ، وزيرَ التربيةِ والتّعليمِ بدولةِ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ، عضوَ المؤتمرِ العامِ على دعمِهِ المتواصلِ لبرامجَ وفعالياتِ ومناشطِ المكتبِ والمراكزِ التابعةِ لَهُ.



وحول أهميةُ هَذا المؤتمرِ، أكد أنه يستمد ذلك كأحد البرامجِ المعتمدةِ في المركزِ التربويّ للغةِ العربيةِ لدولِ الخليج وتناوله للقضايَا والمشكلاتِ التي تُواجهُ تعليمَ اللغةِ العربيّةِ وتعلُّمَها، ورصدِهِ واقعَ الإمكاناتِ المتاحةِ لخدمةِ اللغةِ العربيةِ، والعنايةِ بكلِّ ما مِنْ شأنِهِ تطويرُ تعليمِ اللغةِ العربيةِ وتَعلُّمِهَا وفقَ أفضلِ النظرياتِ التربويّةِ الحديثةِ والاستفادةِ مِنْ التجاربِ والخبراتِ الدوليّةِ والإقليميّةِ في هذا المجالِ، مع دعمِ كلِّ الأطرافِ المعنيّةِ بتعليمِ اللغةِ العربيةِ وتعلّمِهَا للناطقين بِها، وبغيرِهَا مِنْ المعلمين، والمشرفين، التربويين، ومصممي المِناهجِ والباحثين، ومخططي السياساتِ التعليميةِ، وذوي الاختصاصِ من العاملين في مجالِ التربيّةِ والتعليمِ.