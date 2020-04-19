خدمة "التنقل" داخل المدن سيتم إتاحتها عبر موقع الأمن العام خلال الساعات القادمة

لأصحاب الظروف الإنسانية والطارئة

ذكر موقع الأمن العام أنه سيتم إتاحة خدمة التنقل داخل المدينة وبين الأحياء لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة خلال الساعات القادمة.

وكان الموقع قد أعلن عن إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال حساب الأمن العام على "تويتر": يمكن الدخول للخدمة من خلال الرابط التالي : https://tanaqul.ecloud.sa/login

فيروس كورونا الجديد منع التجول

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19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 08:16 PM

لأصحاب الظروف الإنسانية والطارئة

خدمة "التنقل" داخل المدن سيتم إتاحتها عبر موقع الأمن العام خلال الساعات القادمة

قاسم الخبراني

الرياض

16 91,597

ذكر موقع الأمن العام أنه سيتم إتاحة خدمة التنقل داخل المدينة وبين الأحياء لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة خلال الساعات القادمة.

وكان الموقع قد أعلن عن إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال حساب الأمن العام على "تويتر": يمكن الدخول للخدمة من خلال الرابط التالي : https://tanaqul.ecloud.sa/login

الرابط المختصر

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فيروس كورونا الجديد منع التجول

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