خدمة "التنقل" داخل المدن سيتم إتاحتها عبر موقع الأمن العام خلال الساعات القادمة

لأصحاب الظروف الإنسانية والطارئة

ذكر موقع الأمن العام أنه سيتم إتاحة خدمة التنقل داخل المدينة وبين الأحياء لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة خلال الساعات القادمة.

وكان الموقع قد أعلن عن إضافة خدمة التنقل داخل المنطقة وبين المحافظات، وكذلك التنقل بين الأحياء داخل المدن لأصحاب الظروف الإنسانية والظروف الطارئة والاستثنائية، في جميع مناطق المملكة ما عدا منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وقال حساب الأمن العام على "تويتر": يمكن الدخول للخدمة من خلال الرابط التالي : https://tanaqul.ecloud.sa/login