شاهد.. طلائع الحجاج يواصلون أداء طواف القدوم

وسط إجراءات احترازية مكثفة

يواصل حجاج بيت الله الحرام، أداء طواف القدوم، في اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام: وسط إجراءات احترازية مكثفة في #يوم_التروية، الرئاسة تستقبل المزيد من طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم.

ويُعد يوم الثامن من ذي الحجة، ثاني مناسك الحج؛ حيث يذهب فيه المسلمون إلى مشعر منى للمبيت فيها، وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأن سيدنا إبراهيم -عليه السلام- رأى في منامه ذبْح ابنه في تلك الليلة، وأصبح يروي ويقول أهو أمر من الله تعالى أم حلم؟ وقد قيل أيضًا إن سبب تسميته بهذا الاسم، أن حجاج بيت الله كانوا يرتوون من الماء فيه.