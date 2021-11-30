في بداية المشوار في كأس العرب .. قطر تعبر البحرين

استهل المنتخب القطري مشواره في بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 بالفوز على نظيره البحريني بهدف دون رد، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أُقيم في ملعب البيت المونديالي ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى من البطولة التي تستضيفها قطر بالفترة بين 30 نوفمبر الحالي و18 ديسمبر المقبل.

ويدين المنتخب القطري بالفضل إلى عبد العزيز حاتم الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 وهو الهدف الأول في ملعب البيت المونديالي الذي تم افتتاحه رسميًا بمناسبة هذه المباراة.



وحصد المنتخب القطري أول 3 نقاط له في البطولة ليتصدر المجموعة بعد تعادل كل من عمان والعراق 1-1 في وقت سابق اليوم، في حين احتل المنتخب البحريني المركز الأخير.