رئاسة شؤون الحرمين تفعّل مبادرة "حلول رقمية"

لإنهاء بلاغات الدعم.. لرفع مستوى الثقافة التقنية

فعّلت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "حلول رقمية" من أجل الوصول لأفضل الإستراتيجيات المتبعة وضمان أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات التقنية.

وأوضحت مديرة وحدة التقنية والخدمات الإلكترونية المكلفة إكرام الغامدي، أن المبادرة تهدف إلى رفع مستوى الثقافة التقنية، وتعزيز معرفة الحلول الرقمية لإنهاء بلاغات الدعم الفني المتكررة ونشرها عبر قنوات التواصل المختلفة.