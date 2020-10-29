الحصيلة الأعلى.. "كورونا" يباغت 1933 لبنانياً خلال يوم واحد

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 77778

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 1933 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الـ24 الساعة الماضية، في حصيلة تعد الأعلى على مستوى الإصابات منذ تفشي الوباء.

وأضافت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 77778 حالة.