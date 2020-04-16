سويسرا .. حصيلة وفيات "كورونا" ترتفع إلى 1.017

الإصابات تصل إلى 26.732

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سويسرا اليوم (الخميس)، إلى 1017 ارتفاعًا من 973 وفاة أمس.

أوضحت وكالة الصحة العامة، أن عدد المصابين ارتفع إلى 26732 من 26336 مصابًا، وفقًا لـ"رويترز".

من جهة أخرى، ذكرت الحكومة أن إجراءات مكافحة انتشار الجائحة كانت فعالة وأعلنت عن جدول زمني لتخفيف القيود ابتداءً من 27 إبريل.