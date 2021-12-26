شاهد.. أمطار متوسطة إلى خفيفة تعمّ محافظات المنطقة الشرقية

تستمر حتى الساعة 5 مساء.. وما زالت السماء ملبدة بالغيوم

شهدت بعض محافظات المنطقة الشرقية، ظهر اليوم، أمطارًا خفيفةً إلى متوسطة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، مع فرصة استمرار هطول الأمطار حسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق عدة، بينها الشرقية، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.