"السعودية" تبدأ تشغيل رحلات مباشرة إلى "أربيل".. مطلع أكتوبر

أتمت جميع الاستعدادات للمحطة الثانية في العراق بعد العاصمة بغداد

تبدأ الخطوط السعودية اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى وجهتها الدولية الجديدة "أربيل"، وهي المحطة الثانية في العراق بعد العاصمة بغداد، التي أُعيد التشغيل إليها في الثلاثين من أكتوبر 2017م.

وأتمت "السعودية" جميع الاستعدادات للتشغيل إلى الوجهة الجديدة عبر جدولة الرحلات ضمن شبكة رحلاتها الدولية وإتاحتها للحجز، إلى جانب تجهيز منصات الخدمة بمطار أربيل الدولي بجميع متطلبات التشغيل وخدمة الضيوف.

وأكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن تشغيل الرحلات المباشرة إلى أربيل سيُسهم في تعزيز العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، ويُوفر فرصاً استثمارية وبرامج سياحية ويخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين، إضافة إلى خدمة شرائح متعددة من الضيوف خاصة الحجاج والمعتمرين ورجال الأعمال، إلى جانب الحركة العابرة، مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات "السعودية" للضيوف المواصلين إلى كل الوجهات الدولية التي تصل إليها، وكذلك رحلات أعضاء تحالف "سكاي تيم" الدولي الذي يضم عشرين شركة طيران حول العالم.

وأوضح "الجاسر" أن التوسع في التشغيل الدولي وتشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى أربيل يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول، ويحقق أهداف الخطة الاستراتيجية SV2020 بتوسيع شبكة الرحلات الدولية وتعزيز الموقع التنافسي لـ "السعودية" على القطاع الدولي عبر التشغيل إلى وجهات جديدة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية، وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى الأسطول.

يذكر أن الخطوط السعودية تسيّر رحلاتها إلى أكثر من 90 وجهة حول العالم عبر أسطول يضم 154 طائرة حديثة.