"سوق ثرية وقوية".. تايلاند تتطلع لتصدير "الدجاج الحلال" إلى السعودية

بُحِثَ مع الجهات المعنية وأحرز تقدمًا.. "تركيز وإمكانيات لمنتجات أخرى"

كشف وزير التجارة التايلاندي، يورين لاكساناويست، أن بلاده تتطلع لتصدير الدجاج الحلال إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث إن السوق السعودي يُعد واحدًا من أقوى أسواق الشرق الأوسط.

ووفقًا لصحيفة "ذا ناشيونال تايلاند"؛ فإن الوزارة بدأت في بحث هذه المسألة مع الجهات المعنية في السعودية؛ حيث ستعمل مبدئيًّا بالتركيز على الدجاج؛ مشيرة إلى أنه تم إحراز تقدم في هذا الجانب.

وأضاف وزير التجارة التايلاندي، أنه بصرف النظر عن الدجاج الحلال؛ فإن المنتجات التايلاندية الأخرى لديها أيضًا إمكانيات التصدير إلى المملكة العربية السعودية، التي وصفها بأنها سوق ثرية وقوية في المنطقة.