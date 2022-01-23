مواطنان يعثران على مفقودَيْ النفود شمال حائل

بعد تعطُّل مركبتهما

تمكَّن مواطنان مساء اليوم الأحد من العثور على مفقودَيْ النفود شمال حائل بـ170 كم وهما بصحة جيدة.

وتفصيلا،ً بعد وصول بلاغ استنجاد لفريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ من كبيرَيْن في السن بعد أن ضلا الطريق، وتعطلت مركبتهما من نوع جيب "شاص" وسط النفود منذ صباح اليوم، ونظرًا لعدم إلمام المفقودَيْن بتحديد الموقع الجغرافي، ووعورة المنطقة؛ فقد نجح المواطنان فهد عنيزان الشلاقي، وغربي مطارد الشلاقي، في العثور على المفقودَيْن وسط النفود، وإنقاذهما، وتبيَّن تعطُّل المركبة التي سحبها المنقذان إلى أقرب محطة على طريق بقعاء - تربة.

وأشاد قائد فريق فزعة الشمال للبحث والإنقاذ، حامد الوهبي الشمري، بفزعة فهد عنيزان، وغربي مطارد، التي أنقذت المسنَّيْن في وقت قياسي، مؤكدًا انضمامهما للفريق تقديرًا لموقفهما النبيل.