تقلَّده ولي العهد.. تعرَّف على وسام "زايد" والزعماء الحاصلين عليه

جرت العادة على منحه للرؤساء والملوك والشخصيات رفيعة المستوى

قدم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وسام زايد من الدرجة الأولى إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يُعد أرفع الأوسمة الإماراتية، وذلك خلال زيارته الحالية إلى دولة الإمارات.



وجرت العادة على منح الوسام الرفيع لأصحاب السمو والملوك والرؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً وتعبيراً عن الاعتزاز بعمق العلاقات الثنائية الراسخة وما يجمع البلدين من روابط تاريخية وطيدة.



وفضلاً عن حمل الوسام لاسم الشيخ الراحل زايد بن نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أهم وأبرز الزعماء العرب، وممن حظوا بعلاقات مميزة مع ملوك السعودية، فإنه يُعد أعلى وسام تمنحه الإمارات للزعماء والملوك والشخصيات رفيعة المستوى.



ومن بين الشخصيات الكبيرة التي حصلت على الوسام الرفيع إلى جانب ولي العهد، فقد تقلده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أثناء زيارته للإمارات في ديسمبر 2016.



كما مُنح الوسام الرفيع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2019، كما اشتملت قائمة الممنوحين للوسام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، وملكة المملكة المتحدة إليزابيث، وضمت القائمة أيضاً أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، والشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الراحل.