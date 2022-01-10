"العيسى" يحتفل بزواج نجله "تركي" بسبت الجارة

احتفل سرحان موسى آل مبارك العيسي، بزواج نجله تركي، على كريمة شبّاب علي آل صميد الشهري، بمركز سبت الجارة ببني عيسى، بحضور ومشاركة الأقارب والأصدقاء ووجهاء المنطقة، الذين حضروا لمشاركة العروسين فرحتهما بليلة العمر؛ متمنين لهما زواجًا مباركًا وحياة سعيدة.