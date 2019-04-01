الرياض و5 مناطق على خارطة "الأرصاد" .. تقلبات مناخية عنوانها الغبار

حالات تؤدي إلى إثارة الأتربة في مناطق وأخرى موعدها مع السحب الرعدية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، 6 تنبيهات لتقلبات مناخية تتواصل حتى المساء.

ففي مناطق: الرياض والحدود الشمالية أصدرت تنبيهاً من حالة نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، بدأت الساعة السابعة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً وتشمل في الرياض: العاصمة والخرج ووادي الدواسر والدوادمي وعفيف وشقراء والمجمعة والزلفي ورماح، كما تشمل في الحدود الشمالية: رفحاء وعرعر والعويقلية.

كما نبّهت منطقتَي الشرقية ونجران من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ في الشرقية الساعة العاشرة وتتواصل حتى الرابعة عصراً وتشمل: حفر الباطن والقيصومة والدمام والنعيرية والقطيف والأحساء، فيما بدأت في نجران الساعة الثامنة، وتتواصل حتى الخامسة وتشمل: الخرخير وشرورة والأجزاء المجاورة لها.

ونبّهت "الأرصاد" منطقتَي عسير وجازان من حالة تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً وتشمل في عسير: الربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة وأبها والنماص وخميس مشيط وسبت العلايا وبيشة وتثليث.

كما تشمل في جازان: فيفا وأحد المسارحة والخوبة والعارضة والدائر وهروب والريث والأجزاء المجاورة.