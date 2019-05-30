"واشنطن بوست": إيران والحوثي تهديد لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي

الصحيفة الأمريكية أكدت أن طهران ووكلاءها لهم سجلّ حافل بالعدوان

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن العمليات التخريبية الأخيرة التي نفذتها إيران وذراعها الحوثي من خلال شنّ هجمات على سفن في الخليج، وكذلك استهداف الحوثيين لمضخات نفط سعودية ستكون لها انعكاسات خطيرة، ليس فقط على الحالة القائمة بين إيران ودول المنطقة، حيث ستؤدي إلى عرقلة الملاحة الدولية وضرب الاقتصاد العالمي، وتهدد أمن إمدادات النفط العالمية. وأصبح لزاماً على العالم مواجهة المحاولات الإيرانية لإثارة الاضطرابات في منطقة الخليج ومحاولة التأثير على الإمدادات العالمية للنفط بحزم.

وقالت الصحيفة: إيران التي لديها هي ووكلاؤها سجل حافل في الهجمات على أهداف في المنطقة الخليجية والعربية، إيران التي ترى أن اللعب في منطقة استراتيجية كمضيق هرمز يشكل ضغطاً على دول العالم كلها ويخففه عنها، غير أن هناك أدلة واضحة على تهديدات إيران للسفن في منطقة الخليج والمرور البحري، حيث إن التهديدات المتكررة من طهران بإغلاق مضيق هرمز في حال منعها من استخدام الممر المائي خرجت من دائرة التصريحات إلي الواقع، وأصبحت الأدلة والبراهين واضحة للعالم بعد استهداف أربع سفن منها ناقلتا نفط سعوديتان بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي في مياه الخليج خارج مضيق هرمز مباشرة.

وأضافت: ذلك الاستهداف يمثل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الدولي، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، مما يجعل ناقوس الخطر يدق.

وقالت "واشنطن بوست": مضيق هرمز أحد أهم ممرات نقل النفط، ويعبر من خلاله ثلث حركة ناقلات النفط في العالم. وفي العام 2016، تم شحن قرابة 18.5 مليون برميل من النفط يومياً ما يجعله الطريق البحري الوحيد الأكثر أهمية لإمدادات النفط.

وحذّرت من أنه في حال تعذر المرور عبره، فإن إمدادات العالم من صادرات النفط العالمية المشحونة ستنخفض فجأة بنحو 30%. وستنخفض إمدادات النفط الإجمالية بنحو 20%، وفقاً للأرقام التي جمعها قبل سريان مفعول العقوبات الأمريكية الأخيرة على صادرات النفط الإيراني. وأضافت الصحيفة أنه نتيجة لذلك، سترتفع أسعار النفط على الفور، حيث يفقد مصدّرو النفط في المنطقة وصولهم إلى الأسواق إما كلياً أو إلى حد كبير.

وأضافت الصحيفة: نظراً إلى التداعيات الاقتصادية العالمية، من المحتمل أن تقوم الولايات المتحدة بعمل عسكري، ودخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع استيراد النفط الإيراني موضع التنفيذ مع نهاية مهلة منحتها واشنطن لعدد من الدول للامتناع عن استيراد نفط طهران، مما يزيد الصعوبات الاقتصادية التي تواجه إيران في ظل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للتدفقات الأجنبية.

وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أعلنت أنه وردّاً على التهديدات المفترضة من إيران، باتت السفينة الحربية "يو إس إس إرلينغتون"، التي تضمّ على متنها قوات من المارينز وعربات برمائية ومعدات ومروحيات إلى جانب منظومة باتريوت للدفاع الجوّي في طريقها إلى الشرق الأوسط، وجرى إرسال حاملة الطائرات ووحدة قاذفات "بي-52" إلى الخليج، في وقت أكدت واشنطن تلقيها تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران تخطط لتنفيذ هجوم من نوع ما في المنطقة.

وتحاول مليشيا الحوثي الانقلابية تخفيف الضغط الأمريكي الخليجي على طهران من خلال محاولة التأثير على أسعار النفط في الأسواق العالمية بعمليات إرهابية تستهدف منشآت نفطية بالمنطقة، كما حصل في الهجوم على محطتي "أرامكو" في عفيف والزلفي.

ونظراً لأن المليشيا الحوثية تعمل لصالح أجندة طهران ومشاريعها التدميرية في المنطقة، فإنها لا تتورع في محاولة تقديم خدماتها الجليلة لملالي إيران، حتى وإن كانت هذه الخدمات ستكلفها ثمناً باهظاً وهو ما يلوح في الأفق.

وقالت الصحيفة: قبل استهداف محطتي "أرامكو" كانت المليشيا تراهن على قدرة تدميرية كبيرة وارتفاع كبير في أسعار النفط في الأسواق الدولية، واستمرار تبعات العملية على إمدادات خط نقل النفط، غير أن كل هذا الرهان ذهب أدراج الرياح، وكان الضرر محدوداً، وتم تجاوزه خلال ساعات.

وأضافت: لقد منح التحالف مليشيا الحوثي مساحة كبيرة لمراجعة خياراتها والنأي باليمن عن مزارع تخصيب المشاريع الإيرانية العابرة للحدود والأقطار، لكن هذه المليشيا أمعنت كثيراً في تماديها، ووصل بها الحال إلى أن تلعب دور كلب حراسة أمام المنزل الإيراني.

وأردفت: قيادات المليشيا تكيل التهديدات وتتوعد بالمزيد، وأنها قدمت سلفة استراتيجية لطهران في مواجهة التصعيد الأمريكي، بل إن قيادات المليشيا اعتبرت ما قدمته لطهران من استهداف إرهابي لمحطتي النفط في السعودية أشبه بتحالف "حزب الله" وسوريا في عام 2006م، وهذا التوصيف يكفي لأن تكون المليشيا ليست فقط حليفاً أو ذراعاً إيرانية، بل هي فرع عسكري للحرس الثوري على أرض اليمن.

وتابعت "واشنطن بوست": أدركت المليشيا أن الثمن الذي ستدفعه سيكسر ظهرها، ولن تتمكن من أن تقف على قدميها بعد الآن، لذلك ستواصل التصعيد الأجوف والتهديدات، ولكن باتت نهايتها قريبة، وستكون الصفعة موجعة لها ولقيادتها ولحكومة الملالي.