رئيسة كرواتيا تستقبل "العيسى" وتستعرض معه فرص التعاون لتعزيز قيم التسامح

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي التقى رئيس الوزراء وناقشا مجالات العمل المشترك

استقبلت الرئيسة كرواتيا كوليندا غرابر كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، في القصر الجمهوري، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وشهد الاستقبال استعراض فرص التعاون لتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وركز "العيسى"، خلال اللقاء، على رسالة الرابطة للمجتمع الإنساني نحو الالتزام بمبادئ السلام والتعايش ونبذ أشكال التطرف كافة، فيما ثمّنت الرئيسة الكرواتية رسالة الرابطة وأعمالها حول العالم، وخاصة مبادرتها في تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب؛ من أجل عالم أكثر تفاهماً وسلاماً ومجتمعات أكثر وئاماً واندماجاً.

وقد أبدت الرئيسة الكرواتية موافقتها على رئاسة مركز التواصل الحضاري الذي أوصى به إعلان مؤتمر زغرب حول "الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام".

وقد التقى الأمينُ العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيسَ وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش في مقر رئاسة الوزراء، واستعرض معه مجالات العمل المشترك في إطار تنفيذ الخطط والمبادرات التي تطلقها الرابطة لترسيخ قيم الوئام الديني والوطني.

واجتمع "العيسى" مع رئيس مجلس النواب الكرواتي غوردن ياندروكوفيتش، في مقر المجلس، وبحث معه مجالات التنسيق بين المجلس والرابطة في المهام ذات الاهتمام المشترك، وخاصة فيما يتعلق بحقوق وواجبات الأقليات.

كما التقى الأئمةَ العاملين في كرواتيا وبرئيس المركز الإسلامي الثقافي، وألقى كلمةً في المركز أثنى فيها على أوضاع المسلمين في كرواتيا، الذين يتمتعون بحقوق المواطنة كافة دون تمييز.

وفي الأبرشية الكرواتية، عقد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي اجتماعاً مع الأساقفة القائمين عليها، واستعرض معهم مجالات التعاون المشترك.

واستجاب "العيسى" لدعوة عمدة زغرب ميلان بانديتش لزيارة بلدية العاصمة، الذي ثمّن جهود الرابطة في دعم السلام والتعايش حول العالم وتعميق العلاقات بين الأمم والشعوب.