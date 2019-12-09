مؤشر سوق الأسهم يستبق إعلان الميزانية مسجلاً أعلى إغلاق في 3 أشهر

على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 8120 نقطة.. صعود لثالث جلسة على التوالي

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 8120 نقطة (+ 21 نقطة)، مواصلاً صعوده لثالث جلسة على التوالي.

وسجّل السوق أعلى إغلاق في أكثر من 3 أشهر، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال، وفق ما نقله موقع "أرقام" الاقتصادي.

يأتي ذلك تزامناً مع ترقب إقرار #الميزانية_العامة_للدولة حيث ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة استثنائية؛ لإقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2020.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2020، مبينةً أن التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي الإيرادات المقدرة ستبلغ نحو 833 مليار ريال والنفقات 1020 مليار ريال، أي بعجز متوقع بنحو 187 مليار ريال.

وتوقعت الوزارة أن تبلغ إيرادات العام الجاري 917 مليار ريال والنفقات 1048 مليار ريال أي بعجز متوقع بـ131 مليار ريال.