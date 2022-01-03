رئيس جمعية الإمارات للفلك: شهر رمضان فلكياً 2 أبريل

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أنه تبقى على حلول شهر رمضان المبارك ثلاثة أشهر.

وتوقّع إبراهيم الجروان؛ أن يبدأ الشهر الكريم فلكياً في 2 أبريل.

وأوضح الجروان؛ أن القمر الجديد وُلد يوم الأحد في الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات.

وذكر أن فرصة رصد الهلال مساء الإثنين واردة، ليكون الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جُمادى الآخرة فلكياً.