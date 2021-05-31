كورونا في 24 ساعة.. 874 وفاة جديدة بالبرازيل و36 حالة بألمانيا

كوريا الجنوبية تسجل 430 إصابة إضافية و27 بالصين

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل يوم أمس الأحد، عن تسجيل 43520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و874 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 79670 إصابة و2012 وفاة في اليوم السابق.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 16 مليونًا و515120 إصابة منذ بداية الجائحة؛ فضلًا عن 461931 وفاة وفق "رويترز".

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث إجمالي عدد وفيات كوفيد-19 على مستوى العالم.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و681126 بعد تسجيل 1978 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88442 بعد تسجيل 36 حالة.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 430 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 140 ألفًا و340 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن البلاد شهدت حالتيْ وفاة جراء الإصابة بالمرض؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى.1959 كما تعافى من المرض 442 شخصًا خلال نفس الفترة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 130 ألفًا و823 حالة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن بر الصين الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأحد، ارتفاعًا من 11 حالة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن سبعًا من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91099؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.