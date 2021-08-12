انتكاسة.. فشل مهمة لوكالة الفضاء الهندية لوضع قمر صناعي في المدار

خلل فني بعد دقائق من إطلاق الصاروخ الذي كان يحمله صباح اليوم

تعرضت وكالة الفضاء الهندية لانتكاسة صباح الخميس أثناء محاولة وضع قمر صناعي لمراقبة الأرض في المدار.

وجاء هذا الفشل في وضع القمر الصناعي في مدار حول الأرض نتيجة خلل فني بعد دقائق من إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ووفق "رويترز" قالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء في بيان على موقعها الإلكتروني: "الأداء في المرحلتين الأولى والثانية كان طبيعيا. لكن الاشتعال في المرحلة العليا.. لم يحدث بسبب خلل فني. ولم يتسنّ إنجاز المهمة على النحو المنشود"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وأطلقت الهند القمر الصناعي، الذي كان يستهدف المراقبة السريعة للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والعواصف الرعدية، في الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش من مركز ساتيش داون للفضاء في سريهاريكوتا في جنوب البلاد.