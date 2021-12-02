طقس نهاية الأسبوع.. انخفاضٌ لافت في درجات الحرارة وفرصة لتشكّل الصقيع

مع تعمق تأثير كتلة باردة نسبيًّا على الشمالية والوسطى بجانب الشرقية والرياض

توقعت مراكز الأرصاد، أن تشهد الأنظمة الجوية في الجزيرة العربية، تغيرًا لافتًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع تعمق تأثير كتلة هوائية باردة نسبيًّا على أجزاء واسعة من الجزيرة العربية، خاصة المملكة.

وفي التفاصيل يُتوقع أن يتزايد تأثر الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيًّا قادمة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومنطقة بلاد الشام، مترافقة مع انخفاض حاد وكبير على درجات الحرارة يوم الخميس في: (الجوف- تبوك- الحدود الشمالية- حائل- القصيم- حفر الباطن)، على أن تتعمق بشكل إضافي يوم الجمعة لتؤثر بشكل مباشر على الشرقية والرياض.

ووفق "طقس العرب" يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى لتصبح دون الـ5 درجات مئوية في أجزاء عدة من: (الجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، وحائل)، لتكون الفرصة مواتية لتشكّل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر من يومي الجمعة والسبت في تلك المناطق.

ويجب على الجميع الحذر من التقلبات الحرارية وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة لنشاط الرياح وما يرافقه من ارتفاع تركيز نِسَب الغبار في الأجواء وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية أحيانًا، بالإضافة لاحتمالية ارتفاع أمواج الخليج العربي.

وتشهد الرياض طقسًا صافيًا، وتتراوح درجات الحرارة بين 24 للعظمى و11 للصغرى.