بدءاً بكرة القدم .. أكاديميات "هيئة الرياضة" تنطلق بالرياض والهدف 24 مدينة

تسعى لاكتشاف المواهب واستقطابهم عن طريق المدارس ومُعلمي التربية البدنية

يطلق معهد إعداد القادة، أكاديميات الهيئة العامة للرياضة للفئات السنية من عمر 6 - 11، للأعمار من مواليد عام 2007 حتى عام 2012م في جميع الرياضات الجماعية والفردية "بنين وبنات" بدءاً بكرة القدم في مدينة الرياض، كمرحلة أولى ضمن الخطة التي وضعت لاستهداف 24 مدينة حول المملكة للفترة المقبلة.

وتنطلق الأكاديميات تحت إشراف خبراء ومدربين عالميين مع الالتزام بتوظيف الكفاءات الوطنية من المدربات والمدربين السعوديين في جميع الألعاب، تحقيقاً لرؤية الهيئة العامة للرياضة المتضمنة في جزئياتها تأهيل نشء موهوب يستطيع المنافسة في المحافل القارية والدولية.

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف واستقطاب المواهب عن طريق المدارس ومُعلمي التربية البدنية ومن خلال تجارب الأداء المنعقدة طوال العام وسيخوض الملتحقون بالأكاديمية بطولات ومشاركات إقليمية وعالمية تسهم في اكتساب الخبرة والمهارات الاحترافية اللازمة.

وتقرر أن تكون الانطلاقة برياضة كرة القدم في شهر سبتمبر الجاري بمدينة الرياض، وكرة السلة في أكتوبر المقبل بالمدينة المنوّرة، وكذلك كرة اليد في شهر أكتوبر من السنة الحالية في المنطقة الشرقية، وسيعلن المعهد تفاصيل مقر الأكاديمية الأولى في الرياض وآلية التسجيل ومواعيد انطلاق بقية الألعاب خلال الفترة الزمنية المقبلة بعد إكمال جميع الترتيبات مع الجهات ذات العلاقة.

وأكّد مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد؛ أن الأكاديميات الرياضية وضعت لتأهيل وتطوير الفئات السنية الواعدة، التي تعـد اللبنة الأساسية في التكوين الرياضي الصحيح، ومساحة مميزة لتطوير الكفاءات التدريبية الوطنية، إضافة إلى كونها الرافد الأهم للمنتخبات والأندية الرياضية في المستقبل، حيث تحظى الأكاديميات الرياضية بدعم رئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وتأتي ضمن خطط التطوير الرياضي التي يعمل عليها المعهد خلال الفترة المقبلة.

وقال حماد: نستهدف 24 مدينة في المملكة بحثاً عن أفضل المواهب والكفاءات للنهوض بالرياضة السعودية في مختلف مجالاتها، وستوفر الأكاديميات عديداً من الفرص الوظيفية للسعوديين في التخصصات الرياضية الإدارية منها والفنية.