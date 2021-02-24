مدير "الإسلامية" بجازان يرفع الشكر للقيادة بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا

دعا المواطنين ومنسوبي الوزارة بالتسجيل في تطبيق صحتي لحجز موعد للتطعيم

تلقى مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، صباح اليوم الأربعاء الثاني عشر من شهر رجب 1442هـ، في مركز اللقاحات بمدينة جيزان الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد 19).

وفي التفاصيل، رفع الشيخ المدخلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حفظهما الله، اللذين وضعا صحة المواطن والمقيم من الأولويات وتقريرهما بمجانية علاج المصابين بهذا الفيروس ومجانية أخذ اللقاح.

كما وجه شكره لأمير المنطقة ونائبه على المتابعة المستمرة والحثيثة للمركز، داعياً الله لجميع العاملين في المركز بالتوفيق على جهودهم المبذولة في استقبال المراجعين داخل المركز.

كما وجه الرسالة للمواطنين ولمنسوبي فرع الوزارة بالتسجيل في تطبيق صحتي وأخذ موعد لأخذ هذا اللقاح سائلاً الله الصحة والعافية للجميع.