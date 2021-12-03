عبدالعزيز بن سعد: استضافة المملكة "رالي حائل تويوتا الدولي 2021" حدث كبير

أشاد بدعم القيادة للفعاليات الرياضية.. وتطلع إلى تكرار النجاحات

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، على أن المملكة تسعد باستضافة أبطال الراليات من مختلف دول العالم في صحراء منطقة حائل، للمشاركة في "رالي حائل تويوتا الدولي 2021"،

وأشاد سموه بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- للفعاليات الرياضية بشكل عام، متطلعاً إلى تكرار النجاحات التي تحققت الأعوام الماضية بجهود ودعم شباب الوطن من منظمي رالي حائل الدولي ولجانه التنظيمية الذين يبرهنون على نجاح المملكة في استضافة المناسبات الدولية، وترجمة النجاح بتنظيم 16 نسخة سابقة للرالي.

ونوه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة وجهود صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، في نجاح تنظيم رالي حائل الدولي، معرباً عن شكره للجميع وللجنة المنظمة للرالي.

وأشار سمو أمير منطقة حائل إلى أن هذا الحدث الرياضي العالمي سيكون له تأثير اقتصادي وحراك اجتماعي بالغ الأثر على المنطقة التي تستقبل فرقاً من أبطال الراليات ومحبي رياضة السيارات والدراجات النارية من مختلف أقطار العالم .