فيديو مرعب.. شاهد مزحة رصاصة في الرأس التي انتهت بكارثة

بدت الفتاة مستسلمة حين انطلقت رصاصة في جبهتها

وقف مدرب للتزحلق على الجليد يتبادل حديثًا وديًا مع فتاتين متدربتين، أمام مدرسة رياضية بالعاصمة الروسية موسكو، وفجأة وجه المدرب مسدس صوت نحو رأس إحدى الفتاتين، والتي أزاحت يده جانبًا، بينما بدت الفتاة الأخرى مستسلمة حين انطلقت رصاصة في جبهتها، لينتهي الأمر إلى كارثة.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الجمعة الماضي، أمام المدرسة الرياضية للأطفال في موسكو، والتقطته كاميرات المراقبة.



ويظهر في الفيديو المرعب، المدرب الروسي دينيس إيجوروف، 42 عامًا، ويتبادل الحديث مع المتدربتين اللتين لم يكشف عن هويتهما، وفجأة يوجه "ايجوروف" فوهة مسدس الصوت إلى الفتاة الأولى، لكنها تزيح يده بالمسدس بعيدًا، فيتوجه به إلى الثانية التي لم تمانع على ما يبدو في إطلاق المسدس على سبيل المزاح.



لكن الموقف الذي بدأ بالمزاح، تحول إلى كارثة حين انطلقت الرصاصة من مسافة قريبة جدًا وأصابت الفتاة في جبهتها، وما إن وضعت الفتاة يدها على جبهتها وتحسست وجهها الغارق في الدماء حتى أصيبت بذعر شديد، وصرخت تطلب النجدة.



ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أنه تم نقل الفتاة إلى مستشفى في موسكو، حيث أدخلت فورًا إلى قسم جراحة المخ والأعصاب.



قال الأطباء بالمستشفى، إن العظام الأمامية لجمجمة الفتاة ظلت سليمة، لكن أنسجة جلد الجبهة تمزقت بشدة وأن العلاج عبر جراحات تجميلية سيستغرق وقتًا طويلاً.



أضاف الأطباء، أن الفتاة وضعت تحت الملاحظة الطبية المستمرة لكنها ليست في حالة حرجة.



ومن جانب آخر، بدأت الشرطة الروسية تحقيقًا جنائيًا ضد "ايجوروف"، الذي قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات في السجن إذا أدين بتهمة تعمد إيذاء الفتاة.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالشرطة، أن "ايجوروف" استخدم في الحادث مسدس صوت مما يستعمل للإعلان عن بدء المسابقات الرياضية.



وعادة يتم شحن مسدسات الصوت برصاص دون مقذوف، لكن يظل هذا المسدس قادرًا على إلحاق الضرر والإيذاء، إذا تم إطلاقه على شخص من مسافة قريبة، كما جرى الأمر في حادثة موسكو.



وأضافت الشرطة أن فحوص المعمل الجنائي جارية لتحديد نوع السلاح بدقة، والدافع وراء إطلاق النار، حيث روت الفتاة الأخرى أنها وصديقتها ذهبتا للمدرب "ايجوروف" من أجل التدرب على التزحلق، وأن الأمر بدأ بمزاح لكنه انتهي بإصابة صديقتها.



ونقلت وسائل إعلام محلية عن بعض المتدربين مع "ايجوروف" قولهم: إنه شخص مهذب ومسؤول ودقيق في عمله، وأضاف بعضهم: "لكنه يتعامل بعدوانية أحيانًا".