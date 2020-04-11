رئة تبوك تتحسن.. اليوم لم يعلن بها إصابة بكورونا والأهالي ملتزمون

تسجيل 4 حالات تعافٍ جديدة

تتجه أنظار أهالي تبوك كغيرها من المناطق إلى ساعة انطلاق المؤتمر، ومع أن وجع الوطن واحد، إلا أنه وبطبيعة الحال يتركز تفكيرهم على منطقة تبوك، وهي إحدى أكثر مناطق الشمال إصابة بفيروس كورونا، إذ بلغت وفق إحصائية وزارة الصحة 80 حالة في مدينة تبوك، وحالة في كل من ضباء والوجه، فيما تم تسجيل 4 حالات تعافٍ ولم تسجل في محافظاتها الأربع الأخرى أي إصابة.

اليوم غابت تبوك ومحافظاتها عن المؤتمر ولم تسجل بها أي إصابة بعد ورودها بشكل يومي تقريباً في الأيام السابقة وسط تفاؤل كبير من الأهالي وكأن لسان حالهم يقول بدأت "رئة تبوك تتحسن"، عدم الإعلان اليوم عن أي حالات رفع المعنوية لدى الأهالي بوجوب الالتزام بتعليمات الصحة وأن هذا الالتزام سيؤدي إلى انحسار المرض بإذن الله، فيما تعمل كافة الجهات المعنية بالمنطقة بكفاءة عالية ومتابعة دقيقة مع توفر كافة الاحتياجات للأهالي.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم السبت 11 أبريل 2020، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الجمعة وأن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن.

وقال متحدث الصحة الدكتور محمد عبدالعالي: إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حتى الآن، من بينها 3261 حالات نشطة، ومنها 67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة، وتابع: بلغت حالات التعافي 720 حالة، بإضافة 35 حالة تعافٍ جديدة، وتم تسجيل 5 حالات وفيات إضافية، معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة .