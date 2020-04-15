"التعاون الإسلامي" تشيد بكفاءة رجال الأمن في التعامل مع أحد المطلوبين بتبوك

"العثيمين" عبَّر عن تمنياته بالشفاء العاجل لرجلَيْ الأمن اللذين أُصيبا في الحادث

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بكفاءة رجال الأمن في المملكة العربية السعودية في تعاملهم مع أحد المطلوبين في منزله في منطقة تبوك؛ ما أسفر عن مقتله بعدما بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وذلك وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمنياته بالشفاء العاجل لرجلَيْ الأمن اللذين أُصيبا في الحادث.

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين

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15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441 09:56 PM

"العثيمين" عبَّر عن تمنياته بالشفاء العاجل لرجلَيْ الأمن اللذين أُصيبا في الحادث

"التعاون الإسلامي" تشيد بكفاءة رجال الأمن في التعامل مع أحد المطلوبين بتبوك

عبدالله الراجحي

جدة

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أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بكفاءة رجال الأمن في المملكة العربية السعودية في تعاملهم مع أحد المطلوبين في منزله في منطقة تبوك؛ ما أسفر عن مقتله بعدما بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وذلك وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمنياته بالشفاء العاجل لرجلَيْ الأمن اللذين أُصيبا في الحادث.

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الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين

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