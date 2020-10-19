شاهد.. أمن الدولة تذكر بالشهيد "فقيهي" الذي استهدفه الإرهاب قبل 16 سنة

في لفتة ومبادرة للتذكير بالأبطال الذين رسموا لوحة الوفاء لدينهم وقيادتهم

ذكر حساب رئاسة أمن الدولة بمنصة "تويتر" بشهيد الوطن الجندي أول حسين بن محه يحيى فقيهي الذي استشهد في حادثة استهداف مبنى المرور بالرياض قبل 16 عاماً، في بادرة ولفتة جميلة للتذكير بهذا البطل الذي لن ينساه التاريخ السعودي المسطر بالوفاء لأبنائه.

جاء ذلك عبر تغريدة بـ"تويتر" جاء فيها: "في مثل هذا اليوم من عام 1425هـ، استُشهد أحد أبطالنا في حادثة التفجير الإرهابي لمقر الإدارة العامة للمرور في مدينة الرياض؛ بعد استهدافه من قبل عناصر الفئة الضالة.

واختتمت التغريدة التي حملت صورة الشهيد "فقيهي": رحم الله شهداء هذه الحادثة، وأسكنهم فسيح جناته.

يذكر أن حادث استهداف مبنى الإدارة العامة للمرور في الرياض قام به انتحاريون بسيارة مفخخة، ونتج عنها مقتل 4 من رجال الأمن، بالإضافة إلى مدني، وإصابة 148 شخصاً، ويعد من الجرائم الإرهابية التي لن ينساها الجميع في بشاعة ما قامت به الفئة الضالة من الأعمال الإرهابية التي انتهكت كل القيم والمبادئ الإنسانية.