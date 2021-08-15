"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:44 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 8 مساء

"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

صحيفة سبق الإلكترونية

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (خباش، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.

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