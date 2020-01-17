الليلة في ربع نهائي كأس الملك.. النصر يحل ضيفاً ثقيلاً على العدالة

تستكمل مساء اليوم الجمعة مواجهات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بلقاء وحيد يجمع النصر بمضيفه العدالة على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء عند الساعة الخامسة وخمس وخمسين دقيقة.

يدخل النصر اللقاء وهو أحد المرشحين لنيل اللقب إضافة للفارق الكبير بينه وبين منافسه على صعيد منافسات دوري المحترفين.

على الطرف الآخر يدخل العدالة في المركز الخامس عشر (دورياً) بأوضاع فنية سيئة على مستوى دوري المحترفين مع نجاحات على صعيد مسابقة كأس الملك.

يذكر أن العدالة أقصى الجبيل في الدور 64 والروضة في الدور 32 ومن ثم الشعلة في دور 16، فيما نجح النصر في إزاحة كل من عفيف في الدور 64 والبكيرية في الدور 32 وتجاوز ضمك بصعوبة في دور 16.