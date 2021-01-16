"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 159 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 16 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364753 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 159 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356541‏ حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6318 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1894 والحالات الحرجة 321 حالة.