"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 159 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 16 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364753 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 159 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356541 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6318 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1894 والحالات الحرجة 321 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 16 يناير 2021، تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364753 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 159 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356541 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6318 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1894 والحالات الحرجة 321 حالة.