شبه انعدام في الرؤية.. تنبيه من حالة أتربة مثارة على نجران

"الأرصاد": تشمل محافظات عدة بالمنطقة وتستمر للثالثة عصراً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً متقدماً من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب وحبونا وثار وخباش وشرورة ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثالثة عصراً.