من أجل الشيكولاتة.. رحلة سياحية لإيطاليا بـ500 ريال فقط

عروض تتضمن مزايا خيالية لحضور مهرجان "يوروشيكولات"

كشف المدير الوطني لمهرجان الشيكولاتة الأوروبي الذي يعقد سنويًا في إيطاليا في إقليم أومبريا الساحلي، عن عروض خيالية لزيارة المهرجان والذي يقام باسم "يوروشيكولات".

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن عشاق الشيكولاتة بوسعهم الاستمتاع بجميع فعاليات مهرجان "يوروشيكولات" الذي يستمر خلال الفترة من 18 حتى 27 أكتوبر بسعر لا يتجاوز 99 جنيهًا إسترلينيًا بما يوازي 500 ريال سعودي للفرد، شاملة تذكرة الطيران ذهابًا وعودة والإقامة لمدة أربع ليال.

وتشتهر بيروجيا عاصمة إقليم أومبريا بثقافتها الغنية وعشقها الحقيقي للشيكولاتة.

وأضافت الصحيفة: مبلغ الـ 99 جنيهًا إسترلينىًا يتضمن أيضًا الإقامة لمدة ثلاثة أيام في أحد الفنادق الفاخرة في المدينة، وهناك فرصة لتمديد فترة الإقامة أيام مقابل 129 جنيهًا أسترلينيًا أو خمسة أيام مقابل 149 جنيهًا إسترلينيًا.

ويعتبر سوق الشوكولاتة، فى إيطاليا بشكل خاص، وأوروبا بشكل عام، الأول عالميًا في أنواع الماركات المقسمة بين الشركات المنتجة التاريخية والصناع الجدد، و يشهد منافسة قوية بين الشركات الأوروبية والآسيوية التى تسعى لإبراز اختلافها.

وتعتبر الشوكولاتة الأوروبية وخاصة البلجيكية والسويسرية هي الاأصل والأساس ثم تطورت لتصبح عامل جذب سياحي نظرًا لشهرتها العالمية، وعلامة على جودة الإنتاج الأوروبي رغم أن أساس الشيكولاتة وهو نبات الكاكاو تنتجه أفريقيا وخاصة غانا.

وتقدم الشركات المختلفة في المهرجان نكهات متنوعة للشوكولاتة لتمييز طعم منتجاتها بأكثر من 40 خيارًا والإضافات لمتعددة مثل الليمون والبرتقال والفواكه.