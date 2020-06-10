سلطنة عُمان تسجل 689 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 18.887

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 689 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة العُمانية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 18.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 84 وفاة، مشيرةً إلى تماثل 4329 حالة للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 01:34 PM

ارتفاع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 18.887

سلطنة عُمان تسجل 689 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 689 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة العُمانية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 18.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 84 وفاة، مشيرةً إلى تماثل 4329 حالة للشفاء.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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