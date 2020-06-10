سلطنة عُمان تسجل 689 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 18.887

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 689 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة العُمانية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 18.887 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 84 وفاة، مشيرةً إلى تماثل 4329 حالة للشفاء.